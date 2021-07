Debatte um Impfpflicht : Niedersachsen: Wirtschaftsminister wirbt für Impfgebot in Unternehmen

Niedersachsens Wirtschaftsminister Bernd Althusmann (CDU) bleibt bei seinem Nein zur Impfpflicht. Er drängt aber darauf, dass Unternehmen bei ihren Mitarbeitern für eine Impfung werben.

Schwerin | Niedersachsens Wirtschaftsminister Bernd Althusmann bleibt bei seiner Ablehnung einer Impfpflicht, wirbt aber für ein Impfgebot in Unternehmen. „Betriebe sollten ihre Mitarbeiter von der hohen Bedeutung einer Impfung gegen Corona überzeugen und sie ermutigen, sich impfen zu lassen“, erklärte der CDU-Politiker am Donnerstag am Rande seiner Sommerreise ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.