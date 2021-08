Schule nach den Sommerferien : Niedersachsen: Tägliche Schul-Tests statt Bußgeld-Androhungen

Ein Bußgeld, wenn Kinder und Jugendliche nach den Ferien durch eine angeordnete Quarantäne nicht zur Schule gehen können? Ist in Niedersachsen nicht vorgesehen. Dafür gibt es zum Start ins neue Schuljahr eine Test-Offensive.

Schwerin | Müssen Schüler nach einem Urlaubsaufenthalt in einem Hochinzidenzgebiet in Quarantäne und können deswegen nach den Ferien nicht am Präsenzunterricht teilnehmen, droht ihren Eltern seitens des Landes Niedersachsen kein Bußgeld wegen der Verletzung der Schulpflicht. Das hat ein Sprecher des Kultusministeriums auf Nachfrage unserer Redaktion klargestellt...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.