Keine Einigung zu neuen Corona-Maßstäben : Niedersachsen reagiert enttäuscht auf die Beschlüsse mit der Kanzlerin

Ministerpräsident Stephan Weil stellte sich am Abend den Fragen der Presse. Dabei kündigte der SPD-Politiker für Niedersachsen einen eigenen Weg an. In zwei Wochen soll es eine völlig neue Corona-Verordnung geben.

Hannover | "Ich hätte mir eine präzisere Vorbereitung dieses schwierigen Punktes gewünscht": Mit diplomatischen Worten hat Niedersachsens Regierungschef Stephan Weil am Dienstagabend nach der Ministerpräsidentenkonferenz mit der Kanzlerin seine Enttäuschung darüber zum Ausdruck gebracht, dass es keine gemeinsame Einigung auf neue Maßstäbe zur Bewertung der Coron...

