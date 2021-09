Kommentar : 9/11-Anschläge: Das Erbe der Terroristen wirkt bis heute nach

Für die USA waren die Anschläge vom 11. September 2001 eine Demütigung, für die Weltpolitik eine Zäsur. Die Saat, die die Terroristen mit ihrem fanatischem Größenwahn ausgebracht haben, wirkt bis heute nach.

Schwerin | Die Fernsehbilder des einstürzenden World Trade Centers in New York am 11. September 2001 erschüttern heute nicht weniger als vor 20 Jahren. Zu unglaublich erscheint die Tatsache, dass gleich zwei Flugzeuge in die Zwillingstürme rasen konnten und der Terrorakt fast 3000 unschuldige Menschen das Leben kostete. Niemand hatte eine solche Verletzlichke...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.