Angekettet im Parteigebäude : Nordsyrien-Konflikt: Aktivisten besetzen CDU-Büros in Chemnitz

Angeblich aus Protest gegen die Außenpolitik der Bundesregierung in der Türkei stürmten Demonstranten das Gebäude.

25. Oktober 2019, 13:28 Uhr

Chemnitz | Ein Parteigebäude der CDU ist am Freitag in Chemnitz besetzt worden. Nach Angaben der Polizeidirektion Chemnitz sollen sich etwa ein Dutzend Menschen Zugang zu Büros verschafft haben. Weitere Details, etwa um welchen Personenkreis es sich handelt, konnte die Sprecherin zunächst nicht nennen.

Auf Twitter bekannten sich prokurdische Aktivisten, die sich gegen die Militäroffensive der Türkei in Nordsyrien aussprachen, zu der Aktion. Demnach fordern sie unter anderem Sanktionen gegen die Türkei und ein Ende der Waffenlieferungen.





Polizeieinsatz nach Ultimatum

Wie ein Sprecher der Gruppen "Rise up for Rojava" und "Women defend Rojava" zu "MDR Sachsen" sagte, befinden sich etwa 15 Personen in dem Büro. Drei hätten sich mit Fahrradschlössern angekettet. "Von uns wird keine Gewalt ausgehen", so der Sprecher. "Wir setzen uns für die Freiheit und Gerechtigkeit der Kurden ein."

Die Gruppe wolle das Büro so lange nicht verlassen, bis ihre Forderungen umgesetzt sind. Die Polizei setzte ihnen laut dem "MDR" eine Frist, bis 13 Uhr das Büro freiwillig zu verlassen. Weil die Gruppe nicht gehorchte, läuft derzeit ein Polizeieinsatz.

Draußen versammelten sich mehrere Unterstützer, darunter auch Teilnehmer der Fridays-for-future-Gruppe Chemnitz.