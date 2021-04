Verschärfungen ab Montag : Notbremse-Gesetz: Baden-Württemberg ordnet Regeln jetzt schon an

Das Infektionsschutzgesetz ist noch nicht überarbeitet, da will es ein Bundesland schon anwenden.

Stuttgart | Der Südwesten macht ernst: Schon bevor das auf den Weg gebrachte Notbremse-Gesetz in Kraft ist, kündigt Stuttgart an, die Anpassung des Infektionsschutzgesetzes ab Montag umzusetzen. Dies teilte Gesundheitsminister Manne Lucha (Grüne) am Donnerstag in Stuttgart mit. "Da wir unsere Corona-Verordnung ohnehin am Wochenende anpassen müssen, arbeiten wi...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.