Zentralamerika : Ohne Rivalen: Ortega vor weiterer Amtszeit in Nicaragua

Als Revolutionär brachte er einst einen Diktator zu Fall, jetzt klammert er sich selbst an die Macht. Vor der Wahl hat Ortega fast alle Gegner einsperren lassen - für die EU und die USA ist er ein Autokrat.

Managua | Ohne ernstzunehmende Gegner hat sich der autoritäre nicaraguanische Präsident Daniel Ortega zur Wiederwahl gestellt. Nachdem die Sicherheitsbehörden in den vergangenen Monaten sieben Anwärter auf das Präsidentenamt verhaftet oder unter Hausarrest gestellt hatten, strebte er bei der Abstimmung am Sonntag seine vierte Amtszeit in Folge an. Allein in ...

