Elektromobilität : Wie Niedersachsen zu mehr Stromtankstellen kommen will

E-Auto-Fahrer treibt vor allem eine Frage um: Wo kann ich wann und wie schnell die Batterie aufladen? Fakt ist: Es gibt deutlich zu wenig öffentliche Ladepunkte.

Schwerin | Wie kann Niedersachsen zu mehr Stromtankstellen für Elektrofahrzeuge gelangen? Mit dieser Frage haben sich in den vergangenen Wochen Experten von Kommunen, Autobauern, Wohnungswirtschaft und Energieversorgern befasst. Am Donnerstag stellte Umweltminister Olaf Lies (SPD) in Hannover ein Zehn-Punkte-Papier mit folgenden Handlungsempfehlungen vor. Der...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.