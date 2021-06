Ostbeauftragter im Interview : „Mehr als 20 Prozent für die AfD sind erschreckend zu viel“

Foto: Reiner Zensen via www.imago-images.de

Foto: Reiner Zensen via www.imago-images.de

Wählen Ostdeutsche eher radikale Parteien? Der Ostbeauftragte Marco Wanderwitz meint: Ja. Wir haben nach der Wahl in Sachsen-Anhalt mit ihm gesprochen.

Berlin | Hat die CDU in Sachsen-Anhalt nun trotz oder wegen ihrer Kritik an den Ostdeutschen die Wahl gewonnen? Gute Frage. Ich bin sicher, dass es gut war, diese Debatte zu führen. Und sie ist ja auch noch nicht vorbei. Das Wahlergebnis bestärkt mich darin. So schön es ist, dass die extremen Parteien verloren haben. Mehr als 20 Prozent für die AfD sind mir...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.