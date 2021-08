Coronavirus : Pandemie des Südens: Druck auf US-Hotspots Florida und Texas

Paul Hennessy/SOPA Images via ZUMA Press Wire/dpa

Die Entwicklung in einigen Bundesstaaten im Süden bringt Joe Bidens Erfolge im Kampf gegen die Pandemie ins Wanken. Vor allem in Texas und Florida steigen die Corona-Infektionen dramatisch.

Washington | Jede dritte Corona-Infektion in den USA wird derzeit aus nur zwei Bundesstaaten gemeldet, doch die Republikaner in Florida und Texas wettern gegen Masken und Corona-Vorschriften. Obwohl sich die Intensivstationen der Krankenhäuser füllen, erlassen die Gouverneure Verfügungen, mit denen sie zum Beispiel jede Art von Maskenpflicht an Schulen verbiete...

