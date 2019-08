Wegen technischer Mängel : Panne bei der Bundeswehr: Tiger-Kampfhubschrauber dürfen nicht mehr fliegen

Wegen Mängeln an bestimmten Bolzen müssen alle Tiger-Kampfhubschrauber am Boden bleiben.

von Maximilian Matthies

07. August 2019, 16:36 Uhr

Strausberg | Wie die Bundeswehr am Mittwoch mitteilte, könnten bestimmte Bolzen Mängel aufweisen. Daher werde der Flugbetrieb aus Sicherheitsgründen vorläufig ausgesetzt. In der dazugehörigen Erklärung hieß es auch, eine „Mitteilung aus der Industrie“ habe die Bundeswehr auf das Problem aufmerksam gemacht. Nach Bundeswehr-Angaben sind die Kampfhubschrauber in Fritzlar in Hessen sowie im deutsch-französischen Heeresfliegerausbildungszentrum Le Luc in Frankreich stationiert.







Mehr in Kürze.