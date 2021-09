Wahlen : Parlamentswahl auf Island begonnen

Einen Tag vor den Bundestagswahlen in Deutschland wird auch auf Island gewählt. Ministerpräsidentin Katrín Jakobsdóttir ist mit ihrer Links-Grünen Bewegung beliebt - es gibt aber auch Kritik.

Reykjavik | Einen Tag vor der Bundestagswahl in Deutschland haben die Menschen auf Island damit begonnen, ein neues Parlament zu wählen. Die Wahllokale auf der Insel im Nordatlantik sind bis 22.00 Uhr Ortszeit geöffnet - in Deutschland ist dann bereits Mitternacht. Erste Teilergebnisse sollten schon kurz darauf verkündet werden, ein Endergebnis dürfte am Sonnt...

