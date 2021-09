CSU-Treffen : Parteitag bestätigt CSU-Chef Söder mit großer Mehrheit

Markus Söder bleibt CSU-Chef. Auf dem Parteitag in Nürnberg stellt er sich zudem hinter Kanzlerkandidat Armin Laschet. Doch viel Zeit, die schlechten Umfragewerte umzukehren, bleibt nicht mehr.

Nürnberg | Bayerns Ministerpräsident Markus Söder ist auf dem CSU-Parteitag am Freitag in Nürnberg mit großer Mehrheit in seinem Amt als Parteichef bestätigt worden. Söder erhielt als einziger Kandidat 600 der 685 gültigen Delegiertenstimmen. Damit standen 87,6 Prozent hinter dem Parteichef. Insgesamt waren 694 Stimmen abgegeben worden, neun Stimmen waren ung...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.