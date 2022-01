Gegen Omikron-Welle : Patientenschützer: Auch Pflegekräfte müssen gegen Corona impfen dürfen!

Ob in Heimen, Kliniken oder ambulant: Pflegekräfte sind am dichtesten an der Corona-Risikogruppe dran. Nur impfen dürfen sie nicht. Das muss sich sofort ändern, fordern Deutschlands Patientenschützer.

Berlin | „Das Verabreichen von Spritzen gehört für hunderttausende Pflegekräfte zum Alltag. Sie müssen daher sofort in die Impfkampagne einbezogen werden“, sagte Eugen Brysch, Vorstand der Deutschen Stiftung Patientenschutz, im Gespräch mit unserer Redaktion. "Völlig absurd" Es sei "völlig absurd", dass inzwischen Apotheker und selbst Tierärzte gegen Cor...

