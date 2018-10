Plastik-Flut : Wegwerf-Verbot? Jedes Jahr fallen 347.000 Tonnen Müll aus Einweggeschirr an

Das EU-Parlament will ein Verbot vieler Wegwerf-Artikel aus Plastik einführen. Das Aus für Wattestäbchen und Trinkhalme?

von dpa

24. Oktober 2018, 05:55 Uhr

Berlin | Das Europaparlament will heute eine Richtlinie zum Verbot vieler Wegwerf-Artikel aus Plastik verabschieden. Das Verbot zielt auf Produkte wie Trinkhalme, Einweggeschirr und Wattestäbchen ab. Es soll dazu beitragen, den umweltschädlichen Plastikmüll in den Ozeanen zu verringern. Die Vorlage sieht auch verbindliche Recycling-Quoten etwa für Plastikflaschen und Fischernetze vor.

Der Anstieg des Abfalls ist enorm

Durch Einweggeschirr und To-Go-Verpackungen sind laut einer Studie im vergangenen Jahr in Deutschland 346.831 Tonnen Abfall angefallen. Darunter waren 222.419 Tonnen Papier, Pappe und Karton sowie 105.524 Tonnen Kunststoff, wie der Naturschutzbund Deutschland (Nabu) als Auftraggeber der Studie in Berlin mitteilte. In der Untersuchung der Gesellschaft für Verpackungsmarktforschung (GVM) sei erstmals seit 1994 umfassend erhoben worden, wie viel Abfall für Einweggeschirr und To-Go-Verpackungen in Deutschland anfällt, wie stark der Zuwachs seit 1994 ist und wer die Einwegprodukte in Umlauf bringt.

In den vergangenen 25 Jahren hätten sich die Abfälle für Heißgetränke versechsfacht, die Abfälle für Einwegbesteck haben sich mehr als verdoppelt, heißt es. Jeweils ein Drittel der Abfälle verursachten die Systemgastronomie und Imbisse.

Hersteller sollen zur Verantwortung gezogen werden

Der Nabu fordert, auch sogenannte Biokunststoffe und beschichtete Papierprodukte und -verpackungen von der Richtlinie abzudecken. Auch müssten diejenigen, die an der Umweltverschmutzung durch Einweg verdienen, viel stärker in die finanzielle Verantwortung für Prävention und Reinigung genommen werden.