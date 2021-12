Migration : Polen lässt Journalisten unter Aufsicht an Belarus-Grenze

Tausende Flüchtlinge harren seit Wochen an der polnischen EU-Außengrenze zu Belarus aus. Nun will Polen endlich auch Journalisten in das Gebiet lassen - unter Aufsicht.

Warschau | Nach langer Kritik will Polen in organisierter Form Journalisten den Zugang zu seiner Grenze zu Belarus ermöglichen. Hintergrund ist die Krise um Migranten an der EU-Außengrenze. Ab sofort könnten Medienvertreter eintägige geführte Besuche in der Region unter Aufsicht des Grenzschutzes beantragen, sagte Vize-Innenminister Blazej Pobozy am Mittwoch ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.