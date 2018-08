Wahl in Simbabwe : Präsident Mnangagwa soll klar in Führung liegen

Bei der Präsidentschaftswahl in Simbabwe melden verschiedene Medien, dass Präsident Emmerson Mnangagwa in Führung liegt.

von Tobias Bosse

02. August 2018, 23:59 Uhr

Harare | Am Ende einer langen Pressekonferenz in Harare soll die Wahlkommission erste Erkenntnisse zum Wahlergebnis der Präsidentschaftswahl in Simbabwe bekanntgegeben haben. Demnach soll nach der Auszählung von neun von zehn Provinzen des Landes Präsident Emmerson Mnangagwa von der Regierungspartei Zanu-PF deutlich vorne liegen. Das berichtet Euronews.com.

Auch die Nachrichtenagentur afp meldete, dass Präsident Emmerson Mnangagwa deutlich in Führung liege. Die Deutsche Presseagentur hingegen meldete kurz zuvor lediglich, dass sich die Bekanntgabe des Wahlergebnisses verzögere, weil nach "Angaben der Wahlkommission in Harare noch die Ergebnisse aus einer der zehn Provinzen fehle."