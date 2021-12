Südamerika : Präsidenten-Stichwahl in Chile: Links oder Rechts?

Richtungsentscheidung in Südamerikas Musterland Chile: In Umfragen lag der einstige Studentenführer Boric knapp vor dem rechten Politiker Kast. Mit dem Ergebnis der Stichwahl wird am Montag gerechnet.

Santiago | Chile hat am Sonntag einen neuen Präsidenten gewählt. In der Stichwahl ums höchste Staatsamt standen sich zwei Bewerber von den Rändern des politischen Spektrums gegenüber: der frühere Studentenführer Gabriel Boric (35) und der rechte Politiker José Antonio Kast (55), dessen Familie deutsche Wurzeln hat. In den letzten Umfragen lag Boric knapp vorn...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.