Wahlen : Präsidentschaftswahl in Libyen wird verschoben

Keine Kandidatenliste, kein Wahlkampf - seit Monaten gibt es Streit über die Präsidentschaftswahl in Libyen. Nun wird der urpsrünglich für Freitag angesetzte Wahltermin verschoben.

Tripolis | Die Präsidentschaftswahl in Libyen kann nicht wie geplant an diesem Freitag stattfinden. Die Wahlkommission des nordafrikanischen Landes schlug am Mittwoch vor, die Abstimmung um einen Monat auf den 24. Januar zu verschieben. In einer Stellungnahme machte sie dafür Mängel bei der Wahlgesetzgebung verantwortlich. Die Kommission sei wegen juristische...

