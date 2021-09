Automesse : Proteste gegen IAA - Polizei setzt Schlagstöcke ein

Die Proteste gegen die IAA in München haben einen Höhepunkt erreicht. Bei Zusammenstößen setzte die Polizei Schlagstöcke und Pfefferspray ein. Offensichtlich gab es Verletzte auf beiden Seiten.

München | Bei Protesten gegen die Automesse IAA Mobility in München ist es zu Auseinandersetzungen mit der Polizei gekommen. Die Beamten setzten am Freitag mehrmals Schlagstöcke und Pfefferspray gegen Demonstranten ein. Aktivisten besetzten ein Haus, demonstrierten auf mehreren der Open Spaces genannten Aktionsflächen in der Innenstadt und blockierten zeitwe...

