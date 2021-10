Landgericht Neuruppin : Prozess gegen ehemaligen KZ-Wachmann hat begonnen

Einem ehemaligen SS-Wachmann des Konzentrationslagers Sachsenhausen wird der Prozess gemacht. Dazu werden zahlreiche Beobachter und Nebenkläger aus dem In- und Ausland in Brandenburg/Havel erwartet.

Brandenburg an der Havel | Unter strengen Sicherheitsvorkehrungen hat am Donnerstag der Prozess gegen einen ehemaligen Wachmann des Konzentrationslagers Sachsenhausen begonnen. Der 100 Jahre alte ehemalige SS-Wachmann soll der Anklage zufolge in den Jahren 1942 bis 1945 Beihilfe zum Mord an Tausenden Lagerinsassen geleistet haben. Angeklagt sind in dem Prozess vor dem Schwur...

