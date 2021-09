Russland : Putin lobt faire Dumawahl - Hunderte protestieren in Moskau

Die russische Opposition ist sich sicher: Bei der Parlamentswahl vor rund einer Woche wurde systematisch manipuliert. Präsident Wladimir Putin aber lobt die Abstimmung nun als gesetzeskonform.

Moskau | Rund eine Woche nach der von Betrugsvorwürfen überschatteten russischen Parlamentswahl hat Kremlchef Wladimir Putin die Abstimmung als frei und fair gelobt. „Die Wahlen selbst verliefen offen und in strenger Übereinstimmung mit den Gesetzen“, sagte Putin am Samstagnachmittag bei einem Gespräch mit Spitzenpolitikern aller in der neuen Staatsduma ver...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.