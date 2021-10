Ostafrika : Putsch im Sudan: Widerstand gegen den neuen starken Mann

Die Regierung in Khartum hat General Al-Burhan entmachtet, aber seine Landsleute machen nicht mit. Ziviler Ungehorsam soll das Militär zum Nachgeben zwingen. Und die internationalen Geldgeber verschärfen den Ton.

Khartum | Nach dem Militärputsch im Sudan kocht die Wut auf den Straßen der Hauptstadt Khartum. „Gefängnis für Burhan“ schallt es am Mittwoch immer wieder. Gemeint ist General Abdel Fattah al-Burhan, der neue starke Mann im Sudan. Das Militär hat am Montag in dem ostafrikanischen Land mit rund 44 Millionen Einwohnern die Macht übernommen. Al-Burhan verkündet...

