Fernsehansprache des Präsidenten : Reaktion auf "Gelbwesten"-Proteste: Macron will Mindestlohn erhöhen

von dpa

10. Dezember 2018, 20:25 Uhr

Paris | Nach wochenlangen Protesten der "Gelbwesten" hat der französische Präsident Emmanuel Macron größere Zugeständnisse angekündigt. So solle es unter anderem bei Überstunden weder Steuern noch Sozialabgaben geben, kündigte Macron am Montagabend in einer Fernsehansprache an.

