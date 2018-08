Nach Tötungsdelikt in Chemnitz : Rechte veröffentlichen Haftbefehl und planen nächste Demo

Nach dem Messerangriff auf einen 35-Jährigen veröffentlichen Rechte den Haftbefehl mit sensiblen Informationen.

von Tobias Bosse

29. August 2018, 06:28 Uhr

Chemnitz | Chemnitz kommt nicht zur Ruhe. Nach dem tödlichen Messerangriff auf einen 35-Jährigen in Chemnitz haben Rechtsradikale nun den Haftbefehl gegen einen der mutmaßlichen Täter im Internet veröffentlicht. Darin enthalten sind detaillierte Angaben zur Tat sowie den Verdächtigen und Zeugen. Außerdem rief die rechte Bürgerbewegung "Pro Chemnitz" zu einer erneuten Demonstration auf.

Wenige Tage nach den heftigen Ausschreitungen in Chemnitz aufgrund des Todes eines 35-Jährigen droht der Stadt in Sachsen der nächste Eklat. So wurde auf der Facebookseite von "Pro Chemnitz" ein Haftbefehl veröffentlicht, der authentisch zu seien scheint. Darin enthalten sind sensible Daten wie die Namen des Opfers, der mutmaßlichen Täter sowie von Zeugen und der Richterin genannt. Weiterhin wird beschrieben, wie oft auf das Opfer eingestochen worden war.









Inzwischen wurde das in Teilen geschwärzte Papier, dass unter anderem von "Pro Chemnitz", einem AfD-Kreisverband sowie Pegida-Mitbegründer Lutz Bachmann verbreitet wurde, von Facebook gelöscht. Es verstoße gegen die Richtlinien, echauffiert man sich daraufhin bei "Pro Chemnitz" über die Löschung.









Wie viele Menschen bis dahin Zugriff auf die vertraulichen Daten hatte, ist unklar, aber innerhalb weniger Stunden verbreitete sich der Beitrag hundertfach. Ebenso unklar ist, wie die Rechten an das Dokument gelangt sind. Es sei geleakt worden, hieß es. Das bedeutet, es habe ein Leck gegeben. Das Sächsische Innenministerium teilte bereits mit, es habe keine Informationen, woher die Bilder des Haftbefehls kämen.

Ungeachtet dessen hat das rechte Bündnis zu einer weiteren Demonstration in Chemnitz aufgerufen. Am Donnerstagabend soll eine Kundgebung rund um das Stadion des Viertligisten Chemnitzer FC stattfinden. Außerdem bitten die Rechten um Spenden, damit die "Proteste weitergehen". Auch dieser Aufruf wurde mehrere Tausend Male geteilt.