Bundestag : Regierungserklärung: Merkel für Verhandlungen mit Taliban

Die Bundesregierung steht wegen ihrer Fehleinschätzung in Afghanistan unter Druck. Die Kanzlerin räumt im Bundestag erneut Fehler ein. Reumütig tritt sie bei ihrer Regierungserklärung aber nicht auf.

Berlin | Bundeskanzlerin Angela Merkel hat sich für Verhandlungen mit den militant-islamistischen Taliban in Afghanistan über die Zeit nach dem Abzug der internationalen Truppen ausgesprochen. In einer Regierungserklärung im Bundestag betonte sie am Mittwoch aber auch, dass es „keine unkonditionierten Vereinbarungen“ mit den neuen Machthabern in dem zentral...

