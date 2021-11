Großbritannien : Rekordzahl von Migranten überquert Ärmelkanal

In kleinen Booten versuchen sie die gefährliche Überfahrt. Immer mehr Migranten versuchen nach Großbritannien zu kommen

Dover | So viele Migranten wie noch nie an einem Tag haben illegal den Ärmelkanal von Frankreich nach Großbritannien überquert. Wie das Innenministerium in London mitteilte, setzten am Donnerstag insgesamt 1185 und damit erstmals mehr als 1000 Menschen vom Festland über. Ein Sprecher nannte die Zahl „inakzeptabel“. Fotos zeigten, wie Menschen, darunter Fra...

