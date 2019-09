Grünen-Politikerin fordert Umstellung : Renate Künast: 100 Prozent bio in Schulen, Kitas und Krankenhäusern

Der Ausbau der Bio-Landwirtschaft in Deutschland kommt nur langsam voran. Renate Künast, ehemalige Bundesagrarministerin und heutige ernährungspolitische Sprecherin der Grünen im Bundestag hat eine Idee: Die Verpflegung in Kantinen von Schulen, Kitas oder Krankenhäuser komplett auf Bio-Lebensmittel umstellen. Das werde Wirkung zeigen, ist sie sicher.

Avatar_prignitzer von Dirk Fisser

03. September 2019, 02:44 Uhr

Osnabrück | Frau Künast, haben Sie etwas gegen Bauern?

Im Gegenteil! Es gibt auch Bauern, die kommen auf mich zu und sagen: ‚Früher habe ich schlecht über Sie geredet, aber ganz so schlecht war das gar nicht, was Sie als Bundeslandwirtschaftsministerin gemacht haben.‘ Ich habe mehr für Bauern über, als viele von denjenigen, die das in der Öffentlichkeit laut von sich selbst behaupten!

Wenn man Ihre Beiträge in den sozialen Netzwerken verfolgt, fällt aber schon auf, dass Sie von Grund auf unzufrieden sind mit der Lebensmittelproduktion in Deutschland.

Ja, ich benutze da bewusst das Wort der Agrarindustrie. Nicht die einzelne Bauernfamilie ist das Problem. Im Gegenteil, die brauchen wir. Das Problem ist die agrarindustrielle Struktur drum herum. Diese Branche sitzt doch auf einem Pulverfass, an dem sie fleißig selbst zündelt. Weltweit macht der Agrarsektor mehr als 20 Prozent der Klimabelastungen aus. Da rechne ich beispielsweise die Herstellung von Kunstdünger oder Pestiziden ein. Angesichts des Klimawandels muss sich da etwas ändern.

Nämlich was?

Die Städte müssen eine Botschaft an das Land senden: Wir möchten Essen ohne Chemie und Gentechnik, mit deutlich höheren Tierschutzstandards. ,Wir wollen Bio‘, muss die Botschaft lauten.

David-Wolfgang Ebener





Diktieren die Städte dem Land, wie es zu produzieren hat?

In gewisser Weise bestimmt die Stadt mit, wie es auf dem Land aussieht. Die Situation auf dem Land wird auch durch die Stadt gemacht. Wenn die Stadtbewohner beharrlich anders einkaufen würden, hätte das massive Auswirkungen auf die Produktion auf dem Land. Oder, was mir vorschwebt: Eine Umstellung der öffentlichen Verpflegung auf Bio-Produkte. Wenn alle Schulen, Kitas und Krankenhäusern bei der Verpflegung auf Bio-Lebensmittel setzen, ist das eine Botschaft an die Bauernfamilien auf dem Land, die Umstellung zu wagen. Die öffentliche Hand hat eine enorme Nachfragemacht.

Degradieren Sie hier den Lebensraum Land, in dem die meisten Deutschen leben, nicht zu Produktionsstätten für Ballungsräume?

Nein, ich sehe das so: Die Menschen in den Städten haben wegen der Klimakrise eine Verpflichtung zur Transformation. Schließlich sind sie Teil des Raubbaus an unserer Natur. Es ist doch ein Ausdruck von Wertschätzung, wenn man sagt: ,Ich will es von dir regional haben und nicht von irgendjemandem.‘ Respektlos ist es, einfach das Billigste im Supermarkt zu kaufen. Wir haben eine gemeinsame Aufgabe, aus den jetzigen Agrarstrukturen herauszukommen.

Aber die Realität im Supermarkt ist doch, dass vor allem Bio-Produkte von weit, weit herkommen. Es gibt in Deutschland zu wenig Landwirte, die auf Bio umstellen. Wie wollen Sie das ändern?



Wenn wir die Gemeinschaftsverpflegung, also Kantinen, Kitas, Krankenhäuser und Altenheime großflächig umstellen, dann hat das Signalwirkung. Wenn es in allen Kantinen nur noch Bio gibt, dann hat das Auswirkungen. Die Kommunen als Betreiber können doch langfristige Verträge mit Landwirten abschließen. So wird es auch für die Bauern attraktiv, die Produktion umzustellen. Und bei den Kantinengängern färbt es auf die sonstigen Ernährungsgewohnheiten ab und sie greifen privat dann auch häufiger zu Bio und zu mehr pflanzlichen Produkten.

Caroline Seidel





Also Ihr Ziel ist 100-Prozent-Versorgung mit Bio-Lebensmitteln immer und überall?



Das werde ich persönlich wohl nicht mehr erleben. Aber Bio radikal auszubauen, finde ich genau richtig. Denn wir alle müssen uns angesichts des Klimawandels doch anpassen. Das gilt auch für das, was wir essen und wie wir es produzieren.

Wenn wir die Produktion jetzt großflächig umstellen, dann produzieren wir doch neue Zielkonflikte: Sie werden dann doch riesige Milchbetriebe mit 500 oder 1000 Kühen brauchen, um den Milchdurst zu stillen.

Die Frage ist doch, wie Betriebe produzieren. Nicht in welcher Dimension. Ja, es wird dann auch Betriebe geben, die Hunderte Tiere halten. Sie machen es dann aber, etwa durch eine konsequente Bindung an die Fläche, nachhaltiger als bislang. Der wirksamste Hebel solche Umstellungen zu unterstützen, sind die EU-Agrarsubventionen.

Inwieweit?

Mir schwebt vor: Nur wer Umwelt- und Tierschutzleistungen auf hohem Niveau erbringt, sollte überhaupt Agrarzahlungen bekommen. Zudem brauchen wir aus dem Topf 15 Milliarden Euro für einen Naturschutzfonds, aus dem entsprechende Maßnahmen der Bauern europaweit finanziert werden. Und relativ gesehen mehr Geld für kleine Betriebe! Das Problem ist so dringlich, dass wir das sofort anpacken müssen. Da bin ich wieder am Anfang: Wenn jetzt Schulen systematisch auf regionales, saisonales und Bio setzen wird das Vieles verändern. Jeder Landrat, jede Bürgermeisterin sollte die Speisepläne in den kommunalen Einrichtungen daraufhin überprüfen.

Ist das nicht eine Bevormundung der Verbraucher? Vielleicht will er ja gerade Currywurst mit Pommes…

Jörn Martens





Dann soll er sie auch bekommen. Aber auch die Currywurst lässt sich ökologischer herstellen. Für mich ist die heutige Situation eine Bevormundung, weil es so schwer ist, nachhaltige Produkte zu finden. Politik ist gefordert, Korridore aufzuzeigen und zu schaffen, in denen ein gesundes und klimagerechtes Leben möglich ist. Unsere jetzige Ernährungsweise ist gescheitert. Wir leben ungesund, Tiere und Umwelt leiden und den Bauern geht es auch schlecht. So geht’s doch nicht weiter.