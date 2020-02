Rennen um CDU-Vorsitz eröffnet : Wer folgt AKK?

Nach dem angekündigten Rückzug von CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer rückt die Frage in den Fokus, wer den Job der Parteivorsitzenden übernehmen soll und wen die Union zum Kanzlerkandidaten nominiert. Ein Überblick über Schwächen und Stärken der heißesten Anwärter:

Avatar_prignitzer von Tobias Schmidt

10. Februar 2020, 15:48 Uhr

Armin Laschet: Der 58-Jährige Rheinländer ist in der Pole-Position. Seit sieben Jahren Partei-Vize, seit zwei Jahren Ministerpräsident und inzwischen respektierter "Landesvater" von Nordrhein-Westfalen, unangefochtener Chef des mitgliederstärksten Landesverbandes der CDU und so mit der größtmöglichen Hausmacht ausgestattet. Weiteres Pfund des früheren NRW-Integrationsministers: Er kann gut mit Menschen, strahlt mehr Wärme aus als seine potenziellen Kontrahenten, wirkt besonnen statt übertrieben ehrgeizig - dafür haftet ihm der Ruf eines Zauderers an. Laschet gehört zum liberalen Lager, steht für die "Merkel"-CDU und damit für ein "Weiter so". Das ist sein größtes Handicap. Bei den Konservativen, den Wirtschaftsliberalen und bei den Ost-Landesverbänden müsste er viel Überzeugungsarbeit leisten.

Friedrich Merz dürfte frohlocken: Für ihn könnte es nicht besser laufen. Der vor anderthalb Jahren im internen Wettbewerb um den Parteivorsitz unterlegene Konkurrent von AKK hat gerade verkündet, Ende März seinen Aufsichtsratsvorsitz beim Investmentgiganten Blackrock aufzugeben. Er wolle künftig mehr in der Politik mitmischen, ließ er wissen. Ohne es konkret zu sagen, hat er sich damit unverhohlen für den Parteivorsitz und die Kanzlerkandidatur beworben. Merz genießt im konservativen Lager der Union hohe Wertschätzung, er lockt Hunderte in seine Veranstaltungen und reißt sie zu Ovationen hin. Das Problem von Merz: Er könnte die CDU spalten, weil er aus seinem Groll gegen seine alte Widersacherin Angela Merkel nie einen Hehl gemacht hat. "Grottenschlecht" nannte er die Leistungen der Kanzlerin und einstigen CDU-Chefin, der er die Sozialdemokratisierung der Union vorwirft.

Jens Spahn: "Zu früh" heißt es fast einhellig bei CDU-Strippenziehern, wenn der Name des 39-jährigen Gesundheitsministers mit Blick auf Parteiführung oder Kanzlerkandidatur genannt wird. Merkel hatte ihren scharfen Kritiker erst auf den letzten Drücker zum jüngsten Minister in ihr Kabinett berufen. In der Groko gehört Spahn nun zu den größten Aktivposten, handelte zuletzt mit SPD-Arbeitsminister Hubertus Heil den Kompromiss zur Grundrente aus und hat sich auch den Respekt der Kanzlerin erarbeitet. Spahn hat ein klares konservatives Profil, mit dem er im Rennen um den Parteivorsitz vor anderthalb Jahren knapp 16 Prozent der Stimmen ergatterte, ein unerwarteter Achtungserfolg. Mut und Gestaltungswille gehören zu seinen Trümpfen, sein teils ungestümer Ehrgeiz bremst seine Sympathiewerte. Auch deshalb wird er wohl vorerst nicht über den Status des Hoffnungsträgers der jüngeren CDU-Generation hinauskommen.

Markus Söder: An seinem Willen, erster CSU-Kanzler zu werden, hegen die wenigsten Zweifel. Aber für einen ernsthaften Versuch ist die Zeit wohl nicht reif. Als CSU-Chef und bayerischer Ministerpräsident muss Söder vor den Kommunalwahlen im Freistaat mit schwachen Umfragewerten kämpfen. Dass er die Schuld dafür der Bundespolitik zuschob, hat ihm in der CDU keine Freunde gemacht. Sollten die orientierungslosen Christdemokraten trotzdem gerade jetzt einen CSU-Mann auf den Schild heben, würde eines der Hauptprobleme noch verstetigt: Dass Kanzleramt beziehungsweise Kanzlerkandidatur und Parteivorsitz nicht in einer Hand liegen. Das Problem ließe sich auch nicht dadurch lösen, dass Merkel bis zur Wahl noch einmal übergangsweise den CDU-Vorsitz übernähme. Allerdings hat CSU-Chef Söder bei der Suche nach einem Kanzlerkandidaten der Union mehr als nur ein Wort mitzureden - was die Sache nicht leichter macht.

Angela Merkel hat Ende 2018 nur mit einem Teilrückzug ihre Position halten können. Die Kanzlerin gab den CDU-Vorsitz auf, weil unter anderem ihre Flüchtlingspolitik parteiintern umstritten war. Die Abwahl ihres Vertrauten Volker Kauder als Unions-Fraktionschef nahm Merkel als persönliche Warnung. Als Nachfolgerin war AKK ihre Wunschkandidatin, doch das Verhältnis zwischen den beiden gilt als erkaltet. Die Kanzlerin ließ der Parteichefin freie Hand, half ihr aber auch nicht. AKK manövrierte sich binnen kurzer Zeit ins Aus – durch Patzer wie einen missglückten Karnevalsauftritt, die hilflose Reaktion auf Angriffe eines jungen Youtubers sowie durch eine zunächst schlechte Organisation der Parteizentrale. Die Umfragewerte sanken. Der massive Autoritätsverlust der CDU-Vorsitzenden offenbarte sich, als sie trotz fünfstündiger Gespräche die CDU Thüringen nicht auf Anti-AfD-Kurs bringen konnte. Schlägt nach AKKs Rückzug jetzt noch einmal die Stunde der alten Chefin Merkel – wenn auch nur für eine Übergangszeit von ein paar Monaten?