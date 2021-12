Zeremonie in Oslo : Ressa und Muratow nehmen Friedensnobelpreis entgegen

Sie kämpfen für Pressefreiheit und Wahrheit - und gehen dafür große persönliche Risiken ein. Nun haben die diesjährigen Friedensnobelpreisträger in Norwegen ihre Auszeichnung entgegengenommen.

Oslo | Maria Ressa und Dmitri Muratow sind mit dem diesjährigen Friedensnobelpreis ausgezeichnet worden. Die beiden Journalisten von den Philippinen und aus Russland nahmen den prestigeträchtigen Preis am Freitag auf einer Zeremonie im Rathaus von Oslo in Empfang. Dabei richteten sie eindringliche Appelle an die Welt, Journalisten besser zu schützen und g...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.