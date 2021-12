Rest der Republik : Darf man „Das Leben des Brian“ noch witzig finden?

Der Newsletter von Burkhard Ewert gibt den Bürgern in der Fläche eine Stimme – dem "Rest der Republik".

Osnabrück | Am Wochenende habe ich mal wieder „Das Leben des Brian“ gesehen – jenen berühmten Film der Monty-Python-Komiker, in dem sie sich über Jesus Christus lustig machen. Jedenfalls dachte ich, dass sie das getan hätten. Aber diesmal fiel mir auf, dass die Briten in Wahrheit nicht Jesus und die Religion verspotten, sondern jeden, der sich zu ernst nimmt oder...

