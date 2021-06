Rest der Republik : Haseloff, Baerbock und die Bodenhaftung

Der Newsletter von Burkhard Ewert gibt den Bürgern in der Fläche eine Stimme – dem "Rest der Republik".

Osnabrück | Wieder einmal hat der Rest der Republik nicht gemacht, was in Berlin von ihm erwartet wurde. Weder scharten sich die Wähler in Sachsen-Anhalt am Wochenende mehrheitlich um die AfD, noch verliehen sie den grünen Kanzlerträumen Rückenwind. Der große Sieger hieß CDU. "Drei Gründe, warum die Grünen auf eine Sensation hoffen dürfen", titelte kurz vor de...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.