US-Verteidigungsminister : Trump ersetzt Mattis durch seinen Vize - früher als geplant

Der zurückgetretene Mattis wollte ausreichend Zeit für einen Übergang - die gibt Trump ihm nicht.

von dpa

23. Dezember 2018, 18:49 Uhr

Washington | US-Präsident Donald Trump will Verteidigungsminister James Mattis früher als bisher geplant austauschen, nachdem dieser wegen Meinungsverschiedenheiten mit ihm seinen Rückzug angekündigt hatte.

Trump verkündete am Sonntag auf Twitter, der bisherige stellvertretende Verteidigungsminister Patrick Shanahan werde am 1. Januar die Führung des Ressorts übernehmen - also bereits in wenigen Tagen.

Mattis wollte ausreichend Zeit für Übergang

Mattis hatte sich erst Ende Februar zurückziehen wollen und betont, es solle ausreichend Zeit für den Übergang geben. Mattis hatte in einem veröffentlichten Schreiben an Trump erklärt, er trete wegen inhaltlicher Meinungsverschiedenheiten mit dem Präsidenten ab - unter anderem wegen dessen Kurs gegenüber internationalen Verbündeten.

Trumps umstrittene Entscheidung, alle 2000 US-Soldaten aus Syrien abzuziehen, soll eine maßgebliche Rolle bei Mattis' Schritt gespielt haben. Aus Protest gegen den Syrien-Entschluss erklärte auch der US-Sonderbeauftragte für die Anti-IS-Koalition, Brett McGurk, seinen vorzeitigen Rücktritt.