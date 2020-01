Wahl von Michail Mischustin : Putins Wunschkandidat wird neuer russischer Regierungschef

Michail Mischustin ist zum neuen Regierungschef in Russland gewählt worden.

16. Januar 2020, 13:39 Uhr

Nach dem überraschenden Rücktritt der russischen Regierung hat das Unterhaus Michail Mischustin als neuen Ministerpräsidenten bestätigt. Die Duma-Abgeordneten stimmten wie erwartet am Donnerstag in Moskau mit überwältigender Mehrheit für den Wunschkandidaten von Kremlchef Wladimir Putin.

Mischustin will für mehr Investitionen in Russland werben. "Es ist wichtig, dass sich das Geschäftsklima verbessert", sagte Mischustin am Donnerstag im russischen Unterhaus im Parlament in Moskau. Menschen, die Geschäfte in Russland machten, sollten sich sicher fühlen. "Ihre Geschäfte sollen sich entwickeln können, neue Arbeitsplätze geschaffen und vor allem die Löhne angehoben werden", sagte Mischustin in der Duma. Auch die deutsche Wirtschaft hatte immer wieder ein besseres Investitionsklima angemahnt.

