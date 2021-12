Analyse zum Parteitag : SPD im Scholz-Taumel: Kommt wirklich ein sozialdemokratisches Jahrzehnt?

Bis Juli galt die SPD in Deutschland als Auslaufmodell. Dann gewann sie die Wahl und Olaf Scholz wurde Kanzler. Jetzt träumen die Genossen von einem "sozialdemokratischen Jahrzehnt". Ist das vermessen oder realistisch?

Berlin | Lars Klingbeil erzählte in seiner Bewerbungsrede für den SPD-Vorsitz beim Parteitag am Samstag in Berlin eine vielsagende Anekdote: Noch im Juli hätte ein Sender-Verantwortlicher für die Wahl-"Trielle" gedroht: „Wenn Ihr nicht schnell etwas näher an die Grünen herankommt, fliegt ihr aus den Triellen!“, dann würden nur Annalena-Baerbock und Armin Lasch...

