Österreich : Salzburg und Oberösterreich kündigen Lockdown an

Es geht Schlag auf Schlag: Am Montag verhängte Österreich einen Lockdown für Ungeimpfte. Schon wenige Tage später müssen die Politiker im Nachbarland über noch härtere Maßnahmen entscheiden.

Salzburg | Die zwei österreichischen Regionen mit den höchsten Corona-Zahlen gehen nächste Woche in einen allgemeinen Lockdown. Das kündigten die Ministerpräsidenten von Salzburg und Oberösterreich, Wilfried Haslauer und Thomas Stelzer, am Donnerstag an. Die konservativen Landeschefs hatten sich zuvor wie auch Kanzler und ÖVP-Parteikollege Alexander Schallenb...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.