Hardware- oder Software-Update? : Scheuer kündigt im Streit um Diesel-Nachrüstung neues Konzept an

von dpa

14. September 2018, 11:34 Uhr

Berlin | Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) hat ein neues Konzept angekündigt, um das Abgas von älteren Dieselautos sauberer zu machen. "Dazu brauchen wir aber auch die Automobilhersteller", sagte Scheuer in einer Videobotschaft am Freitag in Berlin.

Zuvor war bekannt geworden, dass ein mit Spannung erwartetes Treffen der zuständigen Expertenrunde abgesagt wurde. Am Montag sollten die Fachleute eigentlich einen Abschlussbericht verabschieden, auf dessen Basis die Bundesregierung entscheiden soll, ob es im Kampf gegen Fahrverbote und schmutzige Luft auch Nachrüstungen für ältere Diesel direkt am Motor geben soll.



Das Bundesverkehrsministerium, das bisher gegen solche Nachrüstungen ist, sagte den geplanten Termin "aufgrund eines anderen vordringlichen Termins" ab. Das Schreiben liegt der Deutschen Presse-Agentur vor.

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hatte eine Entscheidung im September angekündigt. Zuletzt hatte ein Urteil zu einem Fahrverbot in Frankfurt am Main den Druck auf die Politik erhöht. In Hessen regiert Schwarz-Grün, am 28. Oktober wird dort ein neuer Landtag gewählt. Ministerpräsident und CDU-Vize Volker Bouffier hat sich für Hardware-Nachrüstungen ausgesprochen. Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) war bisher dagegen.