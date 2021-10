Parlamentswahl : Schiitischer Geistlicher al-Sadr vor klarem Wahlsieg im Irak

Nur 41 Prozent der Wahlberechtigten haben bei der Parlamentswahl im Irak ihre Stimme abgegeben. Der schiitische Geistliche Muktada al-Sadr beansprucht den Sieg für sich.

Bagdad | Die Strömung des schiitischen Geistlichen Muktada al-Sadr steht bei der Parlamentswahl im Irak vor einem deutlichen Sieg. Nach vorläufigen Ergebnissen der Wahlkommission erreichte sie bei der Abstimmung am Sonntag mehr als 60 von 329 Sitzen im Abgeordnetenhaus. Al-Sadr beanspruchte den Sieg am Montagabend für sich. In einer Fernsehansprache warnte ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.