„Das kann etwas Gutes werden“ : Scholz gibt schon den Kanzler: Weihnachten soll Ampel stehen

Krasser könnte der Unterschied am Tag nach der Wahl kaum sein: Während Armin Laschet bei der Union ums politische Überleben ringt, gibt Olaf Scholz schon den künftigen Stabilitätsanker der EU. Ist sich Scholz zu sicher?

Berlin | Auch der dramatische Wahlabend hat es nicht vermocht, Olaf Scholz aus der Ruhe zu bringen. Er habe "gut geschlafen", sagt er am Montagmorgen aufgeräumt und grinsend in der SPD-Zentrale. Nach dem Aufwachen schaute er rasch nach, ob etwas passiert sei in den wenigen Stunden der Ruhe. Als er das amtliche Endergebnis auf dem Smartphone las, da hat er sich...

