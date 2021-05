Kommentar : Schulen und Kitas brauchen langfristige Perspektive

Wie sieht es in unseren Schulen und Kitas nach den Sommerferien aus? Darauf braucht es schon jetzt Antworten. Ein Kommentar.

Schwerin | Wie geht es an unseren Schulen und Kitas nach der nächsten Corona-Verordnung, also ab Ende Mai/Anfang Juni, weiter? Die Richtung zeichnet sich bereits ab, alle Details will Kultusminister Grant Hendrik Tonne an diesem Freitag in Hannover vorstellen. Der Vorlauf ist mit einer Woche mal wieder reichlich knapp bemessen. Er kann momentan ehrlicherweise ab...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.