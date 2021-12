Kalkulation : Schutz des G7-Gipfels kostet gut 166 Millionen Euro

Im Juni will Olaf Scholz in den Alpen die Staatschefs der westlichen Wirtschaftsmächte begrüßen. Es zeichnet sich ab, dass der zweite G7-Gipfel in Elmau nicht nur teurer wird als die Premiere 2015.

Krün | Der Einsatz von Polizei und Sicherheitskräften für die erneute Ausrichtung des G7-Gipfels auf Schloss Elmau im Juni 2022 wird wohl mehr als 166 Millionen Euro kosten. Das geht aus einer Kalkulation des bayerischen Innenministeriums hervor, die der Deutschen Presse-Agentur in München vorliegt. Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (CSU) sieht zu...

