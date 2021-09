Gerettet : „Sea-Eye 4“ darf mit Bootsmigranten in Sizilien anlegen

Die Menschen haben eine lebensgefährliche Reise hinter sich. Seenotretter dürfen nun mit ihnen einen Hafen auf Sizilien ansteuern.

Porto Empedocle | Die Regensburger Hilfsorganisation Sea-Eye darf mit knapp 30 im Mittelmeer geretteten Menschen einen Hafen auf der italienischen Insel Sizilien ansteuern. Das schrieben die Seenotretter am Sonntag auf Twitter. Die Einsatzleitung hatte am Donnerstagabend nach Angaben der Organisation entschieden, die Menschen in Sicherheit zu bringen und Sizilien an...

