Krise : Sechs Monate nach Militärputsch in Myanmar

In Myanmar putschten vor einem halben Jahr die Generäle. Seitdem versinkt das Land in Chaos und Gewalt. Junta-Gegner leisten trotz brutalen Vorgehens des Militärs sowie einer schweren Corona-Welle Widerstand.

Yangon | Ein halbes Jahr nach dem Militärputsch in Myanmar am 1. Februar setzen Junta-Gegner ihre Proteste fort. In den Städten Mandalay und Yangon gingen trotz Corona-Welle in dem Land auch am Freitag wieder Demonstranten auf die Straßen, wie örtliche Medien berichteten. Seit dem Coup versinkt das frühere Birma in Chaos und Gewalt. „Die Menschen müssen sic...

