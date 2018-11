Ex-Vizekanzler auf USA-Reise : Sigmar Gabriel warnt vor Absinken der SPD in Bedeutungslosigkeit

Ex-Vizekanzler Sigmar Gabriel sorgt sich um die SPD. Die Partei müsse wieder lernen auf Menschen zu zugehen.

von dpa

04. November 2018, 16:27 Uhr

Martinsburg | Der frühere SPD-Chef Sigmar Gabriel hat vor einem Absinken seiner Partei in die Bedeutungslosigkeit gewarnt. "Das kann man verhindern, das ist nicht automatisch, aber man muss realistisch sehen, dass das passieren kann", sagte Gabriel am Rande eines Besuchs in Martinsburg im US-Bundesstaat West Virginia. "Es gehört viel Anstrengung dazu, das zu verhindern." Zu den schlechten Wahlergebnissen und Umfragewerten seiner Partei sagte der Ex-Außenminister: "Ich bin viel zu lange in der SPD - weit über 40 Jahre –, als dass man da nicht mitleidet."

"Frau Nahles und Herr Scholz wollten, dass ich ausscheide"

Gabriel sagte mit Blick auf das SPD-Führungsduo Andrea Nahles und Olaf Scholz: "Frau Nahles und Herr Scholz wollten, dass ich aus der Führung der SPD ausscheide. Das heißt aber nicht, dass mich das Schicksal der Sozialdemokratie nicht kümmern würde." Die SPD müsse wieder lernen, auf die Menschen zuzugehen und ihnen zuzuhören.



SPD liegt Gabriel weiterhin am Herzen

"Mitzuhelfen, die SPD wieder zu stabilisieren, das tue ich in meinem Alltag jetzt schon mit den Möglichkeiten, die ich habe", sagte Gabriel. "Es gibt ja auch viele, die wie ich darüber nachdenken, was zu tun ist. Ich würde uns in der Tat raten, dass wir vieles umsetzen von dem, was wir schon begonnen hatten – übrigens gemeinsam mit Frau Nahles in ihrer Zeit, als sie meine Generalsekretärin war. Wir haben ja, wenn wir ehrlich sind, damals schon gewusst oder geahnt, dass die inneren Strukturen der SPD völlig überholt sind."

SPD nach Trendbarometer auf Allzeittief

Im wöchentlichen Trendbarometer von RTL und N-TV ist die SPD um einen Punkt auf katastrophale 13 Prozent gefallen. Gabriel hält sich derzeit auf Einladung der Universität Harvard in den USA auf und hält dort Vorträge und Seminare. Bis vergangenen März war er Außenminister und Vizekanzler. Bis zum März 2017 war Gabriel mehr als sieben Jahre lang Vorsitzender der SPD.