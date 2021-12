Kommentar : Sitzordnung im Bundestag: Die FDP musste um die besseren Plätze kämpfen

Die Ampel-Koalition hat im Bundestag eine Änderung der Sitzordnung zu Ungunsten von CDU/CSU durchgesetzt - das ist nicht kleinkariert, wie sie nun in der Union schimpfen, sondern konsequent.

Schwerin | Auf den ersten Blick erscheint ein Streit um die Sitzordnung im Deutschen Bundestag so albern wie überflüssig und erinnert an den Zoff in der Schule, wenn partout niemand neben dem Klassenrüpel oder Lehrers Liebling sitzen wollte. Pädagogen haben das Problem dann per Ukas oder Rotation gelöst – gegen den Willen der Schüler. Warum sollte ein Sitzord...

