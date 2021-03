Schutz vor Corona : So plant Niedersachsen die nächsten Impfschritte - Risikopatienten benötigen Attest

In den nächsten Tagen sollen die über 70-Jährigen Post vom Land erhalten. Für chronisch Kranke ist eine Impfung beim Hausarzt vorgesehen.

Hannover | Bis Ostern will Niedersachsen alle über 80-Jährigen durchgeimpft haben. Und wie geht es dann weiter? Ein Überblick. Wer ist nach den über 80-Jährigen an der Reihe? Nach den über 80-Jährigen kommen die über 70-Jährigen in der Impfreihenfolge dran. Sie erhalten voraussichtlich noch in diesem Monat Post vom Land und können sich dann über die Impfho...

