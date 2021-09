Bundestagswahl 2021 : Denkwürdiger Abend in der CDU-Zentrale und der starke Mann der SPD

Die Zahlen an diesem Wahlabend lassen viel Raum für Interpretation. Auf den Wahlpartys führt das zu überraschenden Auftritten.

Berlin | Es ist ein denkwürdiger Abend in der Berliner CDU-Zentrale. An Wahlabenden ist sonst im Konrad-Adenauer-Haus richtig viel los. Doch dass für die Jubel-Trupps der Jungen Union vor der Bühne diesmal nur wenig Platz vorgesehen ist, dürfte nicht nur der Corona-Pandemie geschuldet sein. Um 18.49 tritt Kanzlerkandidat Armin Laschet auf die Bühne. In sein...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.