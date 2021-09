Nach der Bundestagswahl : Niedersachsen-Stimmung: Grüne für Ampel, FDP liebäugelt mit CDU

Spitzenvertreter der Parteien haben sich am Montag in Hannover die Klinke in die Hand gegeben, um Stellung zum Ausgang der Bundestagswahl zu beziehen. CDU und Linke sind enttäuscht, SPD, Grüne, FDP und AfD zufrieden.

Schwerin | Deutschland hat gewählt - so reagieren die Parteien in Niedersachsen auf die Ergebnisse. Freude bei der SPD Enttäuschung darüber, dass der Vorsprung der SPD dann doch nicht so weit vor der CDU lag, wie von mancher Umfrage prognostiziert? „Keine Spur“, erklärt SPD-Generalsekretärin Hanna Naber am Montagmorgen in Hannover vor der Presse und fügt h...

