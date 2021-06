Biontech, Astrazeneca, Moderna : Werden Corona-Impfstoffe auch an Babys und Kleinkindern getestet?

Auch in Deutschland können ab sofort Kinder und Jugendliche ab 12 Jahren gegen Corona geimpft werden. Was ist mit Babys, Kleinkindern und Kindern unter 12?

Berlin | Nach einer Empfehlung der Arzneimittelbehörde EMA erteilte die EU-Kommission am Montag die Zulassung: Mit dem Impfstoff von Biontech/Pfizer können in Deutschland jetzt auch Kinder ab 12 Jahren gegen Corona geimpft werden. Ist es geplant, die Corona-Vakzine in Zukunft auch für noch jüngere Kinder einzusetzen? Mehr zum Thema Biontech-Impfung fü...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.