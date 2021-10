Nach Wahl-Desaster : Sonderparteitag soll kompletten CDU-Vorstand neu wählen

Dass es Veränderungsdruck gibt, ist in der CDU unumstritten. Wie groß die Veränderung am Ende sein soll, darüber gehen die Meinungen auseinander. Klarheit wird es wohl erst in einigen Wochen auf einem Parteitag geben.

Berlin | Die CDU will nach ihrem historischen Desaster bei der Bundestagswahl auf einem Sonderparteitag den kompletten Bundesvorstand neu wählen. Dies sei einstimmig beschlossen worden, sagte CDU-Generalsekretär Paul Ziemiak nach Beratungen der Spitzengremien in Berlin. Er kündigte für den 30. Oktober ein Treffen der Kreisvorsitzenden an. Dieses Treffen sol...

